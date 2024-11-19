19 ноября - 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину. По данным ООН, за это время погибло 80 000 украинских солдат и 12 000 гражданских лиц, из которых 600 – это дети. Россия потеряла по меньшей мере 77 тысяч человек. В ночь на вторник вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS, а президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

Что произошло?

Накануне 1000-го дня с начала вторжения России в Украину, случилось несколько важных событий.

Во-первых, американские СМИ рассказали , что Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. При этомМосква новость не подтвердила. Возможно, это не первый разговор Трампа и Путина за долгое время. Журналист Боб Вудворд писал в своей новой книге, что двое общались после 2020 года, когда Трамп проиграл Байдену.

Во-вторых, состоялся (и на этот раз точно) первый за два года разговор между германским канцлером Олафом Шольцем и Путиным, Это было расценено как прорыв блокады Кремля со стороны Запада. Зеленский разговор осудил.

В-третьих, после долгих раздумий досиживающий последние недели в Белом доме Джо Байден санкционировал использование американских ракет большой дальности для ударов по части международно признанной российской территории. Ранее Вашингтон в этом неизменно отказывал. Одной из причин для изменения позиции называют прибытие в Россию северокорейских войск. Решение Байдена поддержали европейские лидеры. Великобритания и Франция тоже предоставили Киеву свои дальнобойные ракеты, но Вашингтон формально может блокировать их применение: США контролируют некоторые производственные технологии европейцев, что дает им право голоса в их использовании, выяснило Politico. Сегодня же стало известно , что после вторжения России в Украину страны ЕС увеличили свои расходы на оборону на 31%.

Почему это важно?

Сейчас война для Украины протекает крайне неудачно – сказывается нехватка материальных и человеческих ресурсов. Последние недели российское наступление идет рекордными по сравнению с прошлыми месяцами темпами: под контролем ВС РФ — уже почти 19% территории Украины. Переизбранный президентом США Дональд Трамп всячески дает понять, что намерен прекратить, точнее, заморозить конфликт. Его приоритет – это грядущее противостояние с Китаем – отсюда и его предполагаемый разговор с Путиным с требованием не допустить эскалации в Украине. Звонок Шольца в Кремль тоже можно рассматривать как зондаж на предмет мирных переговоров. В понедельник в игру неожиданно вступила администрация Байдена.

Российские власти неоднократно заявляли, что удары дальнобойными ракетами по своей территории будут рассматриваться как прямое участие в войне соответствующих стран НАТО. Путин - в качестве очевидного предупреждения - одобрил новую версию ядерной доктрины РФ . А российские войска продолжают наносить удары по жилым домам в городах Украины. Под завалами за два дня погибло несколько десятков мирных жителей.

Что дальше?

На таком фоне любые переговорные инициативы Трампа могут отойти на второй план (конечно, если решение Байдена не является частью стратегии давления на Путина, согласованной старым и новым президентами США). Западные эксперты в целом согласны , что использование дальнобойных ракет не изменит существенно ситуацию на фронте, в том числе и в части Курской области под контролем украинской армии.

Предполагается, что Киев будет стараться уничтожить российские авиабазы, находящиеся в радиусе достижения ракет, однако российская реакция может оказаться не менее серьезной. Например, россияне накануне зимы снова будут бомбить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Эксперты указывают на риски эскалации конфликта. При этом, общественное мнение на Западе все больше склоняется к необходимости заканчивать войну, и даже украинская социология отмечает резко возросшую в стране поддержку началу мирных переговоров.

Что еще происходит?

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Что почитать и посмотреть?

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