Латвия официально поручила начать работы на основной трассе Rail Baltica, но пока не решила окончательно, будет ли у нее ответвление на Ригу. Леон Русиньш, убивший гражданскую жену на глазах ее ребенка, остается в топе самых разыскиваемых преступников Европы. А российские спецслужбы используют прокремлевских активистов и мелких уголовников в странах Балтии для организации диверсий и актов вандализма. Об этом и поговорим.
Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.
Что случилось?
8 декабря прошлого года в Таллинне кто-то разбил стекла в личных автомобилях министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и главреда русскоязычной версии Delfi Андрея Шумакова. Эстонская полиция быстро поняла, что эти нападения не были случайными, к делу подключилась спецслужба КаПо, и вскоре подозреваемые были задержаны. На этой неделе эстонская версия Delfi опубликована подробнейший рассказ о том, как были организованы эти атаки. Оказалось, что исполнители — мелкие уголовники — действовали по заказу людей, связанных с российскими спецслужбами. В частности, с Главным разведывательным управлением (ГРУ).
Почему это важно?
"Сам факт случившегося не является чем-то из ряда вон выходящим", — признают авторы публикации. За последние годы в странах Европы произошло сразу несколько диверсий и актов вандализма, которые считают делом рук агентов российских спецслужб.
Так, в Варшаве подожгли торговый центр, в Праге — автобусное депо. Был предотвращен план по подрыву грузовых самолетов в Великобритании и Германии. Готовилось убийство исполнительного директора компании Rheinmetall — крупнейшего немецкого производителя оружия — Армина Паппергера.
Здесь важны детали. Полученная у эстонских спецслужб и правоохранительных органов информация позволяет понять, как работает эта система. Как правило, задачу организовать акт устрашения — пожар, нападение на автомобиль или осквернение памятника — получают люди, которые хорошо ориентируются на местности. В случае с Эстонией это, как правило, активисты маргинальных политических движений. Они выступают в роли посредников, заказ по цепочке получают те, кто готов рискнуть за пару сотен евро.
Обычно это люди с криминальным прошлым. Потом их бросают на произвол судьбы. Если их задерживают, то им приходится отбывать наказание и самостоятельно возмещать ущерб. Другая схема — поиск исполнителей через анонимные телеграм-каналы. Заказчики обещают крупные суммы за поджог техники (особенно, военной) в странах Балтии. До сих пор доказательств того, что эти объявления действительно привели к диверсиям, нет.
Что будет дальше?
После катастрофы самолета DHL в Литве многие заговорили о том, что очень похоже на организованную Россией диверсию. Во вторник литовские власти сообщили о том, что диверсия и теракт исключены из списка причин аварии. Однако то, что такие версии в глазах общества выглядят вероятными, само по себе тревожный знак.
До тех пор, пока противостояние России и стран Запада будет оставаться в острой фазе, любая крупная авария или пожар на стратегическом объекте будут рассматриваться именно с позиций "скорее всего, диверсия". Это особенно актуально для стран Балтии, поскольку негативный опыт у них есть, в том числе и в Латвии.
В ночь на 28 февраля в Риге было совершено нападение на Музей оккупации: злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны три человека, позже появилась информация о том, что они в обмен на вознаграждение действовали по инструкциям, полученным через интернет. Более подробно про диверсии последних двух лет мы писали этим летом.
В Эстонии в 2024 году по делам о гибридных атаках к суду было привлечено 11 человек. На прошлой неделе Служба государственной безопасности Латвии направила в прокуратуру материалы дела против гражданина Эстонии и России, который осквернил мемориал в Джуксте. Трудно представить, что это дело будет последним.
Что еще произошло?
Латвия вслед за другими странами Европы приостановила выдачу статуса беженца гражданам Сирии. Официальная причина — властям нужно разобраться с тем, что происходит в стране, где только что свергли диктатуру Башара Асада.
Кабмин поддержал увеличение стоимости выдачи удостоверений личности. Пошлина за выдачу паспорта с января 2025-го будет увеличена на 10 евро, а с января 2026-го - еще на 6.
Минсообщения придумало, как подключить Ригу к Rail Baltica на первом этапе: ведомство хочет привлечь частных инвесторов или деньги ЕС.
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