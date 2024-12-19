Верховный суд отменил приговоры фигурантам дела о трагедии Золитуде. Из-за политических торгов Сейму не удалось избрать президента Банка Латвии. Сейм утвердил в должности командующего Национальными вооруженными силами 48-летнего бригадного генерала, командира "Земессардзе" Каспарса Пуданса. О нем - подробнее.

Что случилось?

Сейм единогласно - голосами и коалиции, и оппозиции - утвердил в должности 48-летнего бригадного генерала, командира "Земессардзе" Каспарса Пуданса. Кандидатуру, согласно закону, Сейму предложил президент страны Эдгар Ринкевич. Смена командующего - запланирована. Леониду Калниньшу, который возглавляет НВС с января 2027 года, в феврале исполнится 68 лет - это уже слишком солидный возраст для такой должности. И если в силу возраста Калниньш начинал службу еще в рядах Советской армии, то Пуданс 1976 года рождения - достиг совершеннолетия в независимой Латвии и вся его карьера связана с армейской службой. Он участвовал в международной операции в Афганистане, был военным представителем в НАТО и ЕС в Брюсселе. Генеральские погоны, необходимые для командующего НВС, Пуданс получил из рук президента Ринкевича только в декабре прошлого года. 18 ноября 2023 года Пуданс командовал военным парадом в Риге.

Почему это важно?

Командующий НВС - это ключевая фигура в условиях военных угроз, необходимости повышать уровень обороноспособности государства. В письме Сейму президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Пуданс продемонстрировал профессионализм, возглавляя именно "Земессардзе" - крупнейшую и наиболее широко представленной территориально структурой НВС, которая осуществляет связь между профессиональной армией и добровольцами, обществом. Само "Земессардзе" характеризует себя как первоочередной инструмент для вовлечения общества в государственную оборону.

Очевидно, что оборона Латвии в случае полномасштабного нападения, конечно, зависит от боеспособности национальной армии, но опирается все же на готовность и обязанность союзников защищать каждую страну НАТО. Численность войск союзников в Латвии постоянно увеличивается, сейчас это многонациональной бригада, в которую входят представители уже 14 стран Альянса. Перед самой же Латвией стоят среди прочего задачи обеспечить отражение гибридных атак, поступление кадров в Службу государственной обороны (по сути это восстановление института воинского призыва), формирование резерва (тут большая роль отводится именно "Земессардзе"), сохранность объектов критической инфраструктуры, информирование гражданского населения в случае возникновения угроз. Прилет в сентябре в Резекненский край боевого российского дрона выявил уязвимость системы именно коммуникации армии и гражданского общества.

Что дальше?

Каспарс Пуданс в целом обрисовал свое представление о приоритетах обороны страны перед утверждением в должности. Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы не проиграть войну еще до того, как она начнется - то есть, противостоять гибридным угрозам, которые остаются сейчас для Латвии наиболее вероятной опасностью. Ранее и бывший глава Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш подчеркивал, что Россия увязла в Украине и пока не готова к вторжению в страны НАТО, но может испытывать их гибридными атаками. Во-вторых, уже в случае, если произойдет вторжение, Латвия должна быть готова отражать удары с воздуха и остановить противника на границе, что требует развития Балтийской линии обороны. В-третьих, нужна огневая мощь, способная поразить остановленного противника в глубине, в том числе, на территории России, для этого требуется оружие дальнего действия, считает Пуданс.

"Стратегия заключается в том, чтобы вместе с союзниками создать потенциал сдерживания, который будет не сдерживанием через наказание, а сдерживанием через запрет", - такова позиция нового командующего НВС. По его мнению, при верном выборе стратегии Россию можно удержать от классического военного конвенционального нападения, но гораздо сложнее удержать ее от потенциальных попыток запугивания различными гибридными угрозами и диверсиями.

Каспарс Пуданс уже заявил, что в случае нехватки кадров готов предложить увеличить "возрастной ценз" для призывников. Если сейчас в "лотерею" Службы государственной обороны участвуют юноши 18-19 лет, то в будущем в нее могут быть включены молодые люди 20-21 года.

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