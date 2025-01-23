Где найти деньги на оборону от России? Главное за четверг, 23 января

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Что случилось?

Европа спешно выполняет требования Дональда Трампа увеличить расходы на оборону. На третий день после инаугурации 47-го президента США сразу два высших должностных лица Евросоюза обратились к странам-участницам с призывом ускорить темпы вооружения.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе предупредила , что по данным национальных разведок Россия может напасть на одно из государств ЕС уже через три-пять лет. "Нам нужны инвестиции от государств-членов и частного сектора, а также из общего европейского бюджета", - заявила Каллас. Премьер-министр Польши Дональд Туск, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, выступая в среду перед Европейским парламентом, призвал увеличить расходы на оборону до тех самых знаменитых 5%.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в начале января говорил о необходимости увеличить расходы на оборону до 4%, а в понедельник, 20 января, в день инаугурации Трампа, он призвал уже ориентироваться на 5%.

По данным итальянского агентства ANSA, новый президент США планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20% и вывести около 20 тысяч военных.

Почему это важно?

В НАТО входят 23 из 27 стран-членов ЕС (все, кроме Австрии, Мальты, Кипра и Ирландии).

В 2024 году страны-члены ЕС тратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как воюющая Россия - 6%. Действующие стандарты НАТО требуют от участников альянса минимум 2%. Новый генсек НАТО Марк Рютте и Дональд Трамп ранее хотели поднять планку до 3%. А непосредственно перед инаугурацией Трамп установил перед членами НАТО (в первую очередь, Европой) новую цель – 5% от ВВП. При этом в самих США в 2024 финансовом году на оборону было направлено 3,2% ВВП.

В 2023 году совокупные расходы ЕС на оборону составили рекордные 279 миллиардов евро, что на 10% больше, чем годом ранее, говорится в новейшем докладе Европейского оборонного агентства. Но дальше начинается разброс: если Польша в прошлом году тратила 3,3% своего ВВП на оборону (абсолютный рекордсмен), то Ирландия - только 0,2%, Мальта - 0,4%, Люксембург - 0,7%. Германия выделяет на оборону 1,6% от ВВП, Франция - 1,9%. Больше двух процентов от национального ВВП на безопасность направляют, в основном, страны, расположенные в непосредственной близости от России: Финляндия (2,1%), Литва (2,8%), Латвия (2,9%), Эстония (3%) и уже упомянутая Польша.

Что будет дальше?

Развитие оборонной промышленности уже заявлено одним из приоритетов новой Еврокомиссии (как устроена эта отрасль в Европе, мы уже писали ). Ключевой вопрос – где брать деньги.

Один из вариантов - пересмотреть фискальные правила. В настоящее время в ЕС действуют ограничения для национальных правительств: бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг - 60% ВВП. Такие страны, как Греция, Польша и Италия, призывают исключить расходы на оборону из расчета дефицита, чтобы расширить государствам поле для маневра. Эту инициативу поддерживает и новый комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Комиссары и учреждения, отвечающие в ЕС за фискальную дисциплину, понятно, от такой идеи не в восторге. Однако для многих стран это уже реальность. Литва, как заявил в конце прошлого президент страны Гитанас Науседа, может не выполнить бюджетные правила ЕС из-за увеличения расходов на безопасность. Эстонии, тратящей на оборону 3% от ВВП, чтобы сбалансировать бюджет, пришлось повысить налоговые ставки и урезать расходы на социальные программы.

Второй сценарий - занять деньги на свободном рынке за счет выпуска долговых обязательств для всего ЕС. Эту идею лоббируют Польша и Франция, против выступают Германия и Нидерланды.

Третий вариант – пересмотреть политические приоритеты. Вчера об этом с трибуны Европарламента говорил Дональд Туск. Практически повторяя тезисы Трампа, который отрицает важность борьбы с изменениями климата, лидер Польши заявил, что некоторые климатические нормы, введенные ЕС за последние пять лет, привели к повышению цен на энергию и наносят ущерб конкурентоспособности блока по сравнению с США и Китаем. Трамп уже отказался от Парижского соглашения. Польский премьер попросил Европарламент провести "полный и критический обзор" всех законов, касающихся "зеленой сделки".

Самый радикальный способ извлечения денег на обороны обозначил генсек НАТО Марк Рютт. В декабре он выступил с предложением увеличить инвестиции в оборону за счет сокращения социальных расходов. Он напомнил: европейцы составляют всего 10% населения мира, и при этом их расходы на социальное обеспечение достигают 50% мировых. По мнению генсека, пенсионеры согласятся с урезанием расходов на пенсии, ведь "бабушки с дедушками всегда выберут будущее своих детей и пойдут на необходимые жертвы", пишет "Би-би-си".

В Латвии Министерство финансов сейчас анализирует фактические расходы учреждений за 2024 год, чтобы найти дополнительные средства на оборону. В 2025 году расходы на безопасность составят 1,7 млрд. евро, и это абсолютный рекорд за последние годы.

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