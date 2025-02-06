ЕС готовится к торговой войне с США. Что это значит для Латвии? Главное за четверг, 6 февраля

В Латвии могут ввести "базовую пенсию. Сскандал с голландскими болельщиками чуть не отправил в отставку главу МВД, а Евросоюз активно готовится к новым экономическим санкциям от Дональда Трампа. Зачем Трамп затевает международные торговые войны, и как они повлияют на Латвию? Расскажем об этом подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с США. Для этого, как сообщила Politico, европейские дипломаты даже наняли известную американскую лоббистскую фирму, которая была связана с первой администрацией Дональда Трампа и, как верят в Брюсселе, понимает логику его поступков.

Президент США Дональд Трамп, даже месяца не пробыв на должности, начал тарифную войну с соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Примечательное, что для первых друг стран были установлены въездные пошлины в размере 25%, тогда как для Китая – 10%. Всем трем странам президент выдвинул дополнительные условия, касающиеся борьбы с трансграничной наркоторговлей, незаконной миграцией и иными преступлениями.

Вне всяких сомнений, основная задача Трампа – выравнивание внешнеторгового баланса США. Когда страна больше завозит товаров, чем отправляет на экспорт, как Америка, она вынуждена как-то компенсировать "недостачу", в том числе за счет роста национального долга. Все страны, активно торгующие с США, сейчас в зоне риска. Касается это и Евросоюза.

Почему это важно?

Действия Трампа подрывают международную торговлю, какой мы ее видели еще недавно на пике глобализации. Объем американско-китайской торговли особо велик, профицит этой торговли в пользу Китая в последние годы вырос, и это влияет на мировую торговлю в целом.

Все три "атакованные" Трампом страны приняли ответные меры против США, хотя Мексика и Канада получили отсрочку на месяц. Особенно интересным стал ответ Китая, который, кроме прочего, обложил пошлинами импорт энергоносителей из США. Это был болезненный удар: именно увеличивая продажу природных ресурсов за рубеж, американцы рассчитывают улучшить показатели своей внешней торговли.

Особенно шокирующим стало то, что Трамп, не раздумывая, принял жесткие меры против Канады – ближайшего союзника США. До этого дубина пошлин была молниеносно использована против Колумбии — одной из наиболее лояльных американцам латиноамериканских стран. На этом фоне Европе следует ожидать схожих проблем, тем более что Трамп ранее уже выдвигал ЕС свои претензии.

В прошлом году Мексика была основным торговым партнером США: на ее долю приходилось сделок на сумму 776 миллиардов евро (только товары). Это 15,9% от общей суммы торговли в США. На втором месте была Канада (14,3% в торговом балансе США). Затем следовали Китай и Германия (10,9% и 4,4% соответственно). Среди стран ЕС помимо ФРГ наиболее активные деловые контакты с США у Ирландии, Нидерландов, Италии и Франции.

Что дальше?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей близостью к Трампу и плохой репутацией в Брюсселе, анонсировал некую сделку с США. Бюрократии ЕС он пригрозил проблемами. В любом случае, согласно правилам Евросоюза, внешняя торговля является компетенцией Брюсселя, а не отдельных стран-членов; ни одна страна ЕС не сможет избежать гнева Трампа. Какие-то надежды отсидеться в сторонке есть у британцев, которые покинули ЕС в 2020 году; однако нынешнее правительство лейбористов подхода к республиканцу в Белом доме найти пока не смогло; окружение Трампа явно подтачивает опоры правительства Кира Стармера.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объединенная Европа даст решительный отпор США в случае начала санкционной войны. Проблема в том, что введение тарифов окажет огромное влияние на Германию, которая и без того испытывает сейчас множество сложностей на фоне политического кризиса. Не лучше обстоят дела у другого европейского гранда – Франции, где за прошлый год трижды сменилось правительство.

Для Латвии США — важный партнер, но прямой экспорт в Америку составляет только около 3% от общего объема латвийского экспорта. Напрямую пострадают отдельные предприятия и сектора, которые экспортируют в США: различные древесные изделия, роутеры, оптическую продукцию.

Однако, как предупреждают латвийские экономисты, непрямые убытки могут оказаться довольно серьезными. "Латвия является частью цепочки поставок, то есть страна может не экспортировать в США напрямую, но то, что мы производим, в рамках этой цепочки в конце доходит до США, - пояснила Lsm+ экономист Swedbank Лива Зоргенфрея. - Второе — изменения конкуренции на наших рынках экспорта. То, что когда-то по большей части экспортировалось в США, если там будут высокие тарифы — будет экспортироваться в Европу. И наши производители в Европе будут сталкиваться с большей конкуренцией. Третье — наши страны-партнеры не смогут так много экспортировать в США, и соответственно не смогут получать много дохода с экспорта. А значит их экономика не будет расти так быстро, как раньше — и из-за этого пострадает наш экспорт в эти страны".

В зону риска попадает и стабильность европейской валюты. "Финансовые рынки могут посчитать, что у Европейского валютного союза дела пойдут сложнее, и как результат — курс евро может упасть. Это может вызывать негативные эффекты и для Латвии", — отмечает экономист Citadele Карлис Пургайлис.

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