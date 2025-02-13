Русский язык не пустят на выборы. Главное за четверг, 13 февраля

Президент Латвии прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Путиным. Европарламент призвал бойкотировать правительство Грузии. Конституционный суд оставил в силе языковые ограничения на предвыборную агитацию. О последнем расскажем подробнее.

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Что случилось?

Русский язык нельзя использовать в оплаченной предвыборной агитации. Такое решение вынес сегодня Конституционный суд, рассмотрев иск партии "Согласия". Суд не нашел нарушений в запрете, принятом парламентом Латвии в 2023 году.

Почему это важно?

Запрет на использование русского языка в предвыборной кампании имеет серьезные последствия:

Языковые ограничения дистанцируют от участия в политической жизни тех избирателей, которые недостаточно хорошо владеют государственным языком (чаще всего люди пожилого возраста). Впрочем, и те, кто хорошо говорят по-латышски, хуже воспринимают агитацию на неродном языке, не считая ее адресной.

Языковые ограничения фактически выводят всю борьбу за русскоязычные голоса в соцсети (там кандидаты по-прежнему могут обращаться к аудитории на их родном языке), однако в отличие от традиционных СМИ публикуемый там контент сложнее проверить на достоверность, он содержит больше эмоций и меньше качественной информации (например, программные обещания кандидатов).

Языковые ограничения на агитацию включают в обществе, в первую очередь, в СМИ, эффект самоцензуры. Например, в прошлом году латвийские общественным СМИ отказались от проведения дебатов кандидатов в Европарламент на русском языке: формально закон этого не запрещал, но против выступили политики Национального объединения и отдельные активисты "Твиттера".

В сегодняшнем решении КС важна аргументация. Суд сводит все свои доводы к геополитической ситуации и указывает: Россия пытается оказывать информационное влияние на страны, где предстоят выборы, поэтому в период предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространения сообщений на языке, который может быть использован как носитель идеологии России.

Известный юридический эксперт Алексей Димитров критически оценил такую логику суда. В своем развернутом комментарии в Facebook он указал на три противоречия:

тот факт, что на русском языке распространяются "кремлёвские нарративы", не означает, что на русском языке распространяются только они или что "кремлёвские нарративы" распространяются только на русском языке;

если аргументация суда хоть как-то и оправдывает запрет в отношении агитации со стороны третьих лиц, то подозрения в адрес местных политиков слишком серьезны, и, понятное дело, только языковыми запретами они не решаются;

вся аргументация в пользу запрета сводится к использованию русского языка, однако суд не уточняет, каким образом для общественной безопасности или демократического устройства необходимы запреты, например, на использование украинского или белорусского языка (а они тоже попадают под ограничения).

При этом, Суд признает, что действующие ограничения носят временный характер, а у политических партий остается возможность использовать негосударственный язык на встречах с избирателями и в соцсетях, где публикуется неоплачиваемый контент.

Что дальше?

"Согласие" обещает оспорить вердикт КС в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Мне трудно понять это решение. Получается, что, будучи гражданином Латвии, я даже за свои деньги не могу рассказать на русском языке своим русскоязычным избирателям, например, о текущих событиях в Европейском Союзе и Европейском парламенте. Потому что это считается геополитической угрозой. Но в то же время то, что мы называем пропагандой на русском языке, всё равно продолжит существовать", — отреагировал один из лидеров "Согласия", евродепутат Нил Ушаков.

Предыдущие похожие дела в ЕСПЧ дают "Согласию" определенные шансы. В 2023 году, рассмотрев дело "Местан против Болгарии", ЕСПЧ счел языковые запреты в предвыборной агитации как нарушение свободы слова. Речь шла о возможности использования турецкого языка, который является родным для большой группы проживающих в Болгарии.

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