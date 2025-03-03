Всю зиму мы получали тревожные новости: одни за другим на дне Балтийского моря повреждались глубоководные кабели — прерывался обмен электричеством, интернетом, телесигналами между странами Балтии и Скандинавии. Расследования не завершены. Подозрения пали на корабли "теневого флота" России. Этот же "флот" обвиняли в разливах топлива в разных точках океана. Опытный капитан химовоза Станислав Михневич рассказал Delfi о том, как за последние годы поменялась ситуация в открытом море.
В морском деле Станислав Михневич уже четверть века и больше половины - капитан химовоза. Трудно найти точку на карте, где он не бывал. Под его управлением бывали суда разных флагов и моряки разных национальностей.
Капитан ответил на вопросы:
Как разобраться, чей корабль, если флаг - одной страны, владелец - другой страны, команда - из разных стран?
Как меняется система безопасности в связи с мировыми и локальными катаклизмами?
Как перевозят грузы в "горячих водах"?
Работают ли вместе украинцы и россияне?
Что из себя представляет "теневой флот"?
Легко ли порвать подводный кабель? А поймать вредителя?
Что происходит с Мексиканским заливом, который стал Американским? А с Панамой?
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