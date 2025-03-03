Fоtо: No privātā arhīva

Всю зиму мы получали тревожные новости: одни за другим на дне Балтийского моря повреждались глубоководные кабели — прерывался обмен электричеством, интернетом, телесигналами между странами Балтии и Скандинавии. Расследования не завершены. Подозрения пали на корабли "теневого флота" России. Этот же "флот" обвиняли в разливах топлива в разных точках океана. Опытный капитан химовоза Станислав Михневич рассказал Delfi о том, как за последние годы поменялась ситуация в открытом море.

В морском деле Станислав Михневич уже четверть века и больше половины - капитан химовоза. Трудно найти точку на карте, где он не бывал. Под его управлением бывали суда разных флагов и моряки разных национальностей.

Капитан ответил на вопросы:

  • Как разобраться, чей корабль, если флаг - одной страны, владелец - другой страны, команда - из разных стран?

  • Как меняется система безопасности в связи с мировыми и локальными катаклизмами?

  • Как перевозят грузы в "горячих водах"?

  • Работают ли вместе украинцы и россияне?

  • Что из себя представляет "теневой флот"?

  • Легко ли порвать подводный кабель? А поймать вредителя?

  • Что происходит с Мексиканским заливом, который стал Американским? А с Панамой?

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Балтийское мореВойна в УкраинеХуситы

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь