В парламентской комиссии по правам человека и общественным делам вопрос о борьбе с зависимостями несовершеннолетних рассматривается не впервые, но конкретных действий по-прежнему нет. Поэтому на заседании 2 октября комиссия договорилась предложить поправки к нескольким законам.

Delfi выпустил серию материалов (читать здесь, здесь и здесь) о жуткой ситуации у Центрального вокзала, откуда медики регулярно вывозят несовершеннолетних в критическом состоянии передозировки наркотиками и алкоголем. И таких мест в Латвии немало. После возвращения к жизни большинство из них берутся за старое - они не видят альтернативы, а никто им не поможет...

Привести в порядок законы

Термин "обязательное лечение" никак не определен в нормативных актах сферы здравоохранения. В итоге, между медиками и социальными службами часто возникают противоречия в трактовке этого термина. А попавшего в зависимость ребенка, как горячую картошку, футболят от одной инстанции к другой.

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