Во вторник, 26 сентября, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") начинает рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год, а также оценит предложения по налоговым изменениям, которые подало Министерство финансов. Взят курс на повышение ставок акцизного налога, повышение ставок и расширение базы применения налога на природные ресурсы. Минфин предлагает ввести налог на сверхприбыль для банков, включать платежи по процентам ипотечных кредитов в оправданные расходы для возврата подоходного налога с жителей за 2023-й и 2024-й годы и установить некоторые послабления для плательщиков налога с микропредприятий.

В информационном докладе "О ходе разработки основных направлений государственной налоговой политики на 2024-2027 годы", который рассмотрит правительство, говорится, что ряд предложений по изменениям налогов следовало бы принять уже в этом году вместе с госбюджетом-2024.

Рабочая группа Министерства финансов предлагает повысить акцизный налог на алкоголь, нефтяные продукты, табачные изделия и азартные игры. Кроме того, предлагается упростить налог на микропредприятия (MUN), а также внести ряд изменений в порядок применения подоходного налога с жителей (IIN), налога на добавленную стоимость (НДС), налога на природные ресурсы, а также подоходного налога с предприятий (UIN). В том числе, речь идет о введении обязательного авансового платежа по подоходному налогу с предприятий для банков в размере 20% от прибыли прошлого года (так называемый налог для банков на сверхприбыль).

В рабочей группе продолжаются дискуссии о том, как будут оформлены конкретные предложени — о ставках, об объеме льгот и вопросах администрирования. Все это будет окончательно уточнено уже после подачи документа в Кабинет министров.

Почему повышают именно акцизный налог?

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