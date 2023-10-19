Почему в Эстонии жизнь дороже, а лекарства дешевле? Как побороть аптечное лобби? Чем удержать молодых врачей в Латвии? Будут ли бастовать медики? Как Латвия теряет десятки миллионов на строительстве больниц? Об этом ведущий программы Spried ar Delfi Андрис Аузанс расспросил нового министра здравоохранения и врача-гастроэнтеролога Хосама Абу Мери и главу Ассоциации молодых врачей Латвии Янис Ветру.



"Встаю в 6 утра, возвращаюсь домой после 11 вечера", — сообщил министр. Как специалист в отрасли, он хорошо разбирается в ее проблемах и видит — если срочно не лечить, последствия могут быть необратимы. Врачи уедут, пациенты станут хрониками, а то и хуже.

В дополнение к обязанностям министра, он не может и бросать свою практику гастроэнтеролога-эндоскописта. Чтобы не терять профессиональную квалификацию, он продолжает принимать по субботам. "Политика — это не вечно, а в профессии я останусь".

Забастовки медиков пока не будет — так вчера постановил Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной защиты (LVSADA), который договорился с Министерством здравоохранения о повышении зарплат со следующего года.

Планируется выделить дополнительно 76 миллионов евро, что позволит увеличить среднюю зарплату медиков: на 221 евро для врачей, на 85 евро для среднего медперсонала и на 60 евро для вспомогательного персонала. Остальным работникам медицинских учреждений планируется повысить зарплату на 40 евро. Это меньше, чем просили, но иначе не хватит на другие проблемы — обеспечение доступности медицинских услуг (все помнят, как еще недавно Centrala laboratorija объявила о прекращении софинансируемых государством анализов), пересмотра тарифов и оплаты современных компенсируемых лекарств.

Всего на сектор здравоохранения запланировано выделить дополнительных 275 миллионов евро. По словам Мери, дополнительные деньги критически необходимы для обеспечения доступности медицинских услуг, пересмотра тарифов и оплаты компенсируемых лекарств. Общий бюджет на медицину составит не меньше 1,9 миллиарда евро.

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