Какие угрозы и приоритеты сегодня стоят перед Латвией в сфере обороны? Какое оружие и у кого закупает страна? Чем привлекают в армию? Из чего состоит план обороны? Как министр от "Прогрессивных" объясняет поддержку палестинцев его партией? Ведущий программы Spried ar Delfi Андрис Аузанс и журналист Карлис Арайс задали вопросы "прогрессивному" министру обороны Андрису Спрудсу.

Война России в Украине, терроризм и конфликт между Израилем и ХАМАС, гибридная война на границе с Беларусью, повреждение кабелей и трубопроводов в Балтийском море…

За четыре года финансирование национальной обороны вырастет до 3% от ВВП страны. НЕ исключено, что потребуется и больше. В этом году на сферу выделено 986,83 миллиона евро (2,25% от ВВП).

Министр обороны Андрис Спрудс не скрывает, что предусмотреть точный сценарий, как будет развиваться ситуация с безопасностью в Латвии, находящейся рядом со страной-агрессором — невозможно. Все время появляются новые вызовы. Надо быть готовыми к самым невероятным негативным сценариям и моментально реагировать даже на угрозы, вплоть до задействования 4-го пункта соглашения с НАТО.

Например, реакция на подрыв газопровода в Балтийском море была очень быстрой: усилилось патрулирование для охраны критической инфраструктуры, началось расследование, на днях Спрудс посетил натовский фрегат из Италии… При этом пока Балтийское море открыто для торговли — близость Калининграда и Санкт-Петербурга создает риски. Что делается, чтобы их снизить?

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