Под Вецригой есть помощения, которые могут использоваться в качестве укрытий при потенциальной угрозе, заявила в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги"), рассказывая о планах столичного самоуправления по организации бомбоубежищ и безопасных укрытий.

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