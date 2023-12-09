Под Вецригой есть помощения, которые могут использоваться в качестве укрытий при потенциальной угрозе, заявила в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги"), рассказывая о планах столичного самоуправления по организации бомбоубежищ и безопасных укрытий.