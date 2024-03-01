"Подавать чеки — это прошлый век. Я бы предложила всем людям, которые ходят к врачам, оплачивают кружки или учебные заведения, все, что является оправданными расходами, просить поставщика услуг об оформлении электронной квитанции", — заявила в программе Spried ar Delfi генеральный директор Службы госдоходов (VID) Байба Шмите-Роке.

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