"Подавать чеки — это прошлый век. Я бы предложила всем людям, которые ходят к врачам, оплачивают кружки или учебные заведения, все, что является оправданными расходами, просить поставщика услуг об оформлении электронной квитанции", — заявила в программе Spried ar Delfi генеральный директор Службы госдоходов (VID) Байба Шмите-Роке.