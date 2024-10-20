Этим летом коллектив технологического подразделения (более 200 человек) крупной эстонской телекоммуникационной компании Elisa третий год подряд работал четыре дня в неделю. Теперь более 90% сотрудников считают, что ту же работу можно выполнить быстрее. В прошлом году таких было 88%. В Латвии инициатива в поддержку четырехдневной рабочей недели на"manabalss.lv" собрала более 10 000 подписей, идею обсуждали в Сейме. Но пока она так и осталась на уровне частных инициатив отдельных компаний. Что говорят сотрудники таких компаний?

Летом отдыхать хочется больше всего: солнце, море, дети на каникулах. Да и большинство видов бизнеса в это время снижает интенсивность. Не удивительно, что именно в это время года жители стран Балтии больше всего были бы рады дополнительному выходному дню. И некоторые компании решаются на подобные эксперименты. Отзывы — самые хорошие.

Эстонский опыт: все довольны, а люди развиваются

Технологическое подразделение Elisa уже вводило четырехдневную рабочую неделю летом 2022-го и 2023-го годов, а также в январе 2023-го года. Теперь это постоянная практика: персонал может рассчитывать на четырехдневные рабочие недели каждый год. Делать это можно по желанию, выполнив все свои рабочие нормы в оставшихся 4 дня.

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