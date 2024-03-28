Ровно 20 лет назад Латвия стала членом Организации Североатлантического договора, или НАТО - сильнейшего военного альянса в мире. Он дает стране гарантии безопасности и способствует развитию военного потенциала, который на старте, по определению президента Латвии Эдгара Ринкевича, выглядел как "выдохшаяся вторая заварка" советской армии. Рассказываем, как это было.
Самая слабая?
“Повод для серьезного беспокойства был, - цитирует слова сегодняшнего президента страны журнал Ir. В 1997 году Ринкевич был госсекретарем Министерства обороны. - Латвия явно не была готова к членству и, вероятно, была самой слабой из всех стран-кандидатов. Латвийские вооруженные силы выглядели как "выдохшаяся вторая заварка" советской армии. Финансирование обороны в 1998 году, по оценкам того времени, составляло жалкие 0,67% ВВП. У политиков "было много проблем, трудно было внушить, что это важно".