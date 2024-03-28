Ровно 20 лет назад Латвия стала членом Организации Североатлантического договора, или НАТО - сильнейшего военного альянса в мире. Он дает стране гарантии безопасности и способствует развитию военного потенциала, который на старте, по определению президента Латвии Эдгара Ринкевича, выглядел как "выдохшаяся вторая заварка" советской армии. Рассказываем, как это было.

Самая слабая?