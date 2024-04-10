В родной Одессе Алла Моисеева работала бухгалтером. В Риге поначалу — кондуктором в электричке, а сейчас — соцработником. В Латвию переехали, чтобы сын Тимур мог спокойно учиться – он поступил в литовскую школу рядом с домом. К мужу в Одессу Алла ездит в редкие отпуска, а так звонит с замиранием сердца. В России у нее есть родственники, которые предлагали… спасение. Порталу Delfi Алла рассказала, как оказалась в Риге и как складывается ее жизнь здесь.

Это четвертая статья в серии рассказов про два года жизни спасшихся от войны украинских семей в Латвии. Первые три выпуска:

"Замечательная маленькая школа, очень внимательный классный руководитель, дети поддерживают. Но поначалу было тяжело, иногда даже плакали. С началом войны сын от стресса почти не ел, а тут учительнице удалось его уговорить", — рассказывала Алла, когда мы познакомились на вспомогательных занятиях в украинском учебном центре "Перлина" через полгода после переезда.

На тот момент семья еще не представляла, как сильно затянется война, а потому решили, что Тимуру надо учиться по двум программам — латвийской и украинской. Сама Алла, историк по высшему образованию, в Одессе работала бухгалтером, но в Риге пришлось перепрофилироваться.

Впоследствии я время от времени встречала Аллу в электричках — она проверяла и продавала билеты, старательно произнося первые фразы на латышском языке. Всегда подтянутая, улыбчивая, с пожеланием доброго пути. Притом что не все пассажиры адекватно реагировали на ее значок с украинским флажком. Позже она исчезла с радара. Когда позвонила договориться об интервью, выяснилось, что Алла сменила работу…

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