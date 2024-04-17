Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Будет ли Латвия включать "режим экономии", как Литва с Эстонией, и\или поднимать налоги, как Финляндия? Или про это объявят после выборов? Когда покончим с транзитом через российскую и белорусскую границы? Сколько людей это оставит без работы? Продолжит ли Кариньш сидеть в Сейме? Что это за обвинения "Нового единства" в "бандитских наездах"? Премьер-министр Эвика Силиня ответила на вопросы ведущего программы Spried ar Delfi Андриса Аузанса и журналиста Райвиса Спалвенса.

Госконтроль установил, что незаконные и неэкономичные действия по организации спецрейсов бывшего премьер-министра Кариньша обошлись Латвии и ЕС в более чем полмиллиона евро необоснованных расходов. Чартеры использовались не только, когда в стране была чрезвычайная ситуация в связи с пандемией. Латвия на это потратила не менее 221 566 евро, а Евросоюз - более 323 688 евро.

10 апреля Кариньш ушел в отставку. Силиня издала распоряжение отстранить от должности директора Госканцелярии Яниса Цитковскиса на испытательный срок. Но страсти не уутихают. Вспоминают, что сама Силиня в то время работала в бюро премьера. Звучат и новые обвинения в адрес партии "Новое Единство" - упоминается даже "засылка бандитов"...

В пятницу Сейм примет решение об утверждении дипломата Байбы Браже на посту главы МИД. Смущающий момент — она не в партии. Но премьер-министр Эвика Силиня (СП) уже подала проект решения.

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