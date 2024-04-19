На Youtube вышла первая серия документального проекта "Предатели" - о том, как Путин шел к власти и какую роль в этом сыграли Ельцин со своим окружением. Среди ключевых персонажей, которые "пытаются, как бы ластиком, подтереть историю", глава Международного ФБК Мария Певчих назвала гражданина Латвии Петра Авена: якобы именно он в свое время свел вместе главных виновников нынешней трагедии и помог Путину создать стартовый капитал. Портал Delfi попросил бизнесмена прокомментировать обвинения.

В день начала полномасштабного вторжения России в Украину Петр Авен участвовал во встрече Путина с бизнесменами в Кремле. Позже в интервью журналу Forbes прокомментировал, что "мы стараемся быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-Групп", а вовсе не себя". И пояснил, что когда из Кремля звонят, то нет другого выбора, кроме как ответить — иначе будут последствия.

После той встречи Авен вылетел в Великобританию, затем - в США, а через какое-то время с женой и младшим сыном перебрался в Латвию, где обосновался в родовом поместье Klauģū muiža в Мадонском районе. Уже 28 февраля Авена включили в санкционный список ЕС, вместе с поместьем...

В документальном сериале команды Навального “Предатели” рассказывается, что именно Авен представил олигархов Бориса Березовского, Романа Абрамовича и зятя Ельцина Валентина Юмашева - Владимиру Путину. И в начале 90-х подписал бумаги, которые позволили Путину нажить за счет финансовых махинаций свой стартовый капитал. А также свел Березовского с Абрамовичем, что дало старт пропагандистской “первой кнопке”.

Комментарий Петра Авена для портала Delfi - читать ниже.

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