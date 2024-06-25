Почему в Латвии нельзя легализовать марихуану и обложить ее налогом? Такой неожиданный поворот приняло обсуждение налоговой реформы в программе Kāpēc. И политики правящей коалиции не спешили отвергать идею, уточнив, что в коалиции этот вопрос не обсуждается. Правда, выяснилось, что некоторая информация уже есть. В частности, предложение производить "травку" не для "себя".

Правительство активно обсуждает возможность налоговой реформы. В частности, повышения налогов на добавленную стоимость и недвижимость.

Несмотря на большое количество предложений, у политиков до сих пор нет четкого плана действий, какие налоги и как менять, как компенсировать падение доходов государственного бюджета от предполагаемого снижения налогов на рабочую силу. Последнее требуют предприниматели, чтобы увеличить свою конкурентоспособность в сравнении с соседними странами.

Зрители прислали два вопроса, призывая не повышать другие налоги, а легализовать марихуану и собирать с этого налоги. Политики живо отреагировали.

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