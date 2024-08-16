Читательница Delfi поделилась историей, как иностранные туристы в 11-м трамвае пытались купить разовые билеты в автомате (это теперь невозможно), а контролеры, вместо помощи, их оштрафовали. Пассажиры встали на сторону туристов, но это не помогло. Портал Delfi поинтересовался, есть ли в Rīgas satiksme какая-то отдельная политика в отношении туристов? И где им покупать билеты, если они вошли в трамвай.

"Контролеры настояли на штрафах для группы туристов, которые до того безуспешно пытались купить проездные билеты в автомате, но у них ничего не получилось, в чем они честно признались и попросили помощи. Контролеры потребовали по 15 евро и сказали, что надо было покупать в Narvessen, - описывает ситуацию читательница. - За туристов вступились пассажиры, которые видели попытки купить билет, но контролеры были непреклонны. Неужели в Ригу приезжает так много туристов, что можно так с ними обращаться? В той ситуации точно было достаточно объяснить и сделать предупреждение".