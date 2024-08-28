Читательница Delfi рассказала, что в детском лагере вожатые изъяли у всех детей телефоны и выдавали лишь на короткое время раз в день. Чтобы не отвлекались. Периодически без мобильных средств связи грозятся оставить и школьников — учителя настаивают: гаджеты отвлекают детей от учебного процесса. Для родителей телефоны — гаранты безопасности и спокойствия. В канун учебного года портал Delfi попросил министерство образования уточнить, законно ли отбирать мобильные и какие есть правила на сей счет.

"В первый день ребенок позвонил из лагеря встревоженный: им сказали, что через час у всех отнимут мобильники и вернут только завтра! И даже не пожелать спокойной ночи, - рассказала Delfi многодетная мама. - Я ночь не спала, волновалась, как он там устроился среди незнакомых подростков. Воображение рисовало самые тревожные картины на тему буллингов и боссингов…"

Как закончилась эта история, мы расскажем позже. Но не для кого ни секрет, что мобильные телефоны для современных детей и подростков — настоящая часть тела, без которой своей жизни они практически не мыслят. Зато педагогов наличие этих устройств во время занятий буквально выводит из себя.

Какие правила на этот счет действуют в Латвии?

Чем закончилась попытка запрета "чумы 21-го века"?

В марте этого года директор основной школы Валле Янис Виеглиньш призвал поддержать его инициативу на платформе manabalss.lv о запрете на использование личных смарт-устройств в начальной и основной школе.

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