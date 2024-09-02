В канун нового учебного года эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Латвии Янис Херманис подсчитал тенденции падения числа латвийских первоклашек — будущих налогоплательщиков. Они выглядят очень тревожно. Наращивать количество учителей и строить новые школы может и не потребоваться.
Первые родившиеся в независимой Латвии (1991) дети пошли в первый класс в 1998 году — их было 33,8 тысяч.
В этом году в первые классы пошли 20 657 первоклассников. Это с учетом украинских детей, большая часть которых после окончания военных действий на территории Украины намерены вернуться на родину.
Небольшие подъемы будут чередоваться со спадами количества, но общая тенденция такая - за парты будет садиться все меньше детей.
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