В канун нового учебного года эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Латвии Янис Херманис подсчитал тенденции падения числа латвийских первоклашек — будущих налогоплательщиков. Они выглядят очень тревожно. Наращивать количество учителей и строить новые школы может и не потребоваться.

Первые родившиеся в независимой Латвии (1991) дети пошли в первый класс в 1998 году — их было 33,8 тысяч.

В этом году в первые классы пошли 20 657 первоклассников. Это с учетом украинских детей, большая часть которых после окончания военных действий на территории Украины намерены вернуться на родину.

Небольшие подъемы будут чередоваться со спадами количества, но общая тенденция такая - за парты будет садиться все меньше детей.

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