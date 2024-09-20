Во внутренние правила юрмальской школы внесли пункт: ученики не только на уроках, но и в личном общении на переменах могут использовать только госязык. Игры в детском саду считаются частью образовательного процесса, который полностью перевели на госязык — могут ли малыши говорить на родном? К обсуждению темы подключилось Бюро омбудсмена. Раньше на чувствительную тему высказывались Агентство латышского языка и представители Министерства образования. Та же проблема решается в Эстонии.

"В Учреждении (на уроках, переменах) и на организуемых Учреждением мероприятиях (экскурсиях, классных вечерах и т. д.), а также представляя школу за ее пределами, использовать установленный в Латвийской Республике государственный язык — латышский язык", - такие правила в начале учебного года предложили подписать родителям учеников Юрмальской школы имени Аспазии.

Те или иные ограничения для создания латышской языковой среды пытаются вводить во многих учебных заведениях Латвии. Особенно остро проблема стоит в Даугавпилсе, где даже в латышских школах на переменах многие дети общаются на русском, языке семьи.

Та же тема в этом году поднималась на Конституционном суде по переводу школ и детсадов на госязык. Могут ли дети во время игры, которая считается неотъемлемой частью образовательного процесса, говорить на родном? Ответ Министерства образования был дан — конституционных судей он устроил.

С этого учебного года на госязык переходят также школы и детсады Эстонии. Там предлагают свои решения проблемы и создания языковой среды.

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