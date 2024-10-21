101 год назад, в июне 1923 года, в Москве, столице Советской России, проходил суд над Василием Петровым - серийным убийцей, предположительно, белорусского происхождения, который за несколько лет хладнокровно убил 33 человека. Delfi рассказывает, как человеку, известному как первый советский серийный убийца, удалось совершить столько жестоких убийств и как он был связан с Ригой и Латвией.

Дата рождения Петрова также неясна. Обычно упоминается 1871 год, но в источниках фигурируют и другие годы рождения: 1868, 1877 и 1878. Петров родился в многодетной семье, его отец был железнодорожным рабочим. В семье пили все: отец, мать и пятеро братьев Василия. Сам Василий тоже начал сильно пить с 15 лет, причём употреблял не только водку, но и денатурат и полироль — спиртовой раствор для обработки дерева.