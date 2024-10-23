"Говорить, что вакцин не будет, пока преждевременно. Я более чем уверена, что вакцин хватит. Обязанность в отношении групп риска - это не принуждение: человек сам выбирает, прививаться ему или нет. Обязанность лежит на государстве, и я не сомневаюсь, что государство ее выполнит", - заявила в передаче Spried ar Delfi профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале, комментируя заявления о том, что оплаченных государством вакцин от грипп всем может не хватить.
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Силиньш рассказал, что члены ассоциации каждый день сообщают о ситуациях, когда вакцины получены в меньшем количестве, чем было заказано. Врачи регионов Латвии обеспокоены тем, что вакцин может не хватить.
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