"Говорить, что вакцин не будет, пока преждевременно. Я более чем уверена, что вакцин хватит. Обязанность в отношении групп риска - это не принуждение: человек сам выбирает, прививаться ему или нет. Обязанность лежит на государстве, и я не сомневаюсь, что государство ее выполнит", - заявила в передаче Spried ar Delfi профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале, комментируя заявления о том, что оплаченных государством вакцин от грипп всем может не хватить.