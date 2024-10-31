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Зачем кандидаты целуют младенцев и перерезают ленточки? Что такое "призрачные избиратели-женщины"? Могут ли еще Трампа засудить? Возможен ли штурм Капитолия? Продолжит ли Камала Харрис линию Байдена? За кого американцы балтийского, русского или польского происхождения? Чем для стран Балтии чревата смена власти в США? Каких сюрпризов можно еще ждать от Байдена? Американистка Александра Филиппенко специально для Delfi препарирует выборы в США и их последствия.

- Что было самым интересным в этой предвыборной кампании?

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СШАВыборы в СШАДжо БайденДональд ТрампКамала Харрис

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