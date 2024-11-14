Ugunsgrēks filharmonijā
Fоtо: VUGD arhīvs / DELFi

15 ноября 1963 года в Вецриге произошел один из самых масштабных и разрушительных пожаров в истории города — горела Латвийская государственная филармония, которая в то время располагалась в помещениях Большой гильдии на улице Амату, 6.

Как воспоминали пожарные, тот год выдался для рижских огнеборцев очень напряженным. В марте горел Экспортный порт, потом серьезный пожар бушевал в Мукупурвсе, в августе загорелся кинотеатр Palladium...

Никто не представить не мог, что 15 ноября 1963 года закончится трагедией, которая унесет жизнь сержанта Льва Сидорова, а восемь его коллег получат травмы и увечья...

Все дело в кипятильнике. Или в уборщице?

Материалы расследования причин пожара в Филармонии туманны и расплывчаты. В те времена о подобных катастрофах не было принято говорить, а уже тем более сообщать в прессе.

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Вецригапожар

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