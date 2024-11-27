С начала российского вторжения в Украину гибридным атакам разного типа подверглись несколько европейских стран. Повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и увеличение потока нелегальных мигрантов на границе - это лишь часть. Ответственные за критическую инфраструктуру многое сделали для обеспечения ее безопасности, но расслабляться нельзя. "Дьявол не дремлет, и постоянно изобретаются новые методы, чтобы пробить систему", - заявил в программе Spried ar Delfi директор Агентства гражданской авиации (САА) Марис Городцовс.