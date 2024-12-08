Приходящая к власти в США администрация Дональда Трампа намерена добиться сделки между Россией и Украиной. Получится ли у нее добиться этого? Сработала ли стратегия Путина - дождаться прихода Трампа? Стоит ли российский режим на грани кризиса? Возможно ли вступление в конфликт стран НАТО? На эти и другие вопросы Delfi ответил Марк Галеотти, один из ведущих британских экспертов по России.

Я не знаю. Это война, которую было трудно предсказать даже в лучшие времена. С добавлением фактора Трампа всё становится ещё сложнее предугадать. Факт в том, что несмотря на его риторику, мы не знаем, что Трамп собирается делать. Я сомневаюсь, что он сам это знает.

Насколько много внимания он хочет уделить Украине, пока неясно. Если посмотреть на его кандидатуру спецпосланника по Украине и России, можно предположить, что он действительно хочет добиться какого-то мирного соглашения. Но для Трампа главное — чтобы всё было быстро и легко, а этот конфликт очень сложен.

Возможно, какое-то перемирие получится относительно быстро устроить. Но перемирие — это не мир, это временная приостановка. И продлится ли оно? Конечно, на данном этапе маловероятно, что это приведёт к какому-то реальному миру.

В конце прошлого года вы говорили, что стратегия Путина оппортунистическая - дождаться момента, когда Запад утратит решимость помогать Украине победить в этой войне. Эта стратегия сработала с победой Трампа?

Cуществует вероятность, что стратегия Путина действительно начинает приносить свои плоды. Хотя, конечно, есть оговорки, когда речь идет о Трампе. Всегда существует вероятность, что Россия может переоценить свои возможности, и в итоге Трамп может стать самым яростным сторонником Украины, без тех предосторожностей и ограничений, которые характерны для администрации Байдена.

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