В России началась борьба за будущее наследство Рамзана Кадырова. Пока что Кадыров укрепляет свои позиции. Всю прошедшую неделю он доказывал, что все еще может не подчиняться федеральным российским властям, верховодить ими и продолжать пользоваться личной поддержкой Владимира Путина. По данным источников Delfi, действия Кадырова и его приближенных были вызваны намерениями российских властей сместить его родственников с их постов в Чечне после наступления его возможной смерти или недееспособности в результате текущего заболевания. Эксперты считают, что сейчас его сохранение во главе Чечни важно для Путина, который не готов к беспорядкам в республике.