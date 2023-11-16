"Увеличение доли преподавания в школах на латышском языке не дискриминирует русскоязычных" — объявил сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении по иску "Джибути и др. против Латвии" о резком сокращении возможности использования русского языка, родного для заявителей, в процессе обучения частных школ. Речь шла о прошлом варианте реформы — от 2018 года. Ранее ЕСПЧ отклонил и жалобы по публичным школам. На что надеялись, что не случилось и что дальше — порталу Delfi рассказал один из авторов заявления — юрист Тенгиз Джибути.

Заявление в ЕСПЧ в 2020 году подали пять граждан Латвии, родившихся с 1970 по 2010 год. Это родители и дети, которые идентифицируют себя русскоязычным меньшинством и считают несправедливым введенное в 2018 году резкое увеличение доли латышского и сужение доли русского языка в процессе обучения в частных школах.

В своем иске они ссылались на нарушения трех статей Европейской конвенции по правам человека: 8-й (право на уважение частной и семейной жизни), 2-й Протокола № 1 (право на образование) и 14-й (запрещение дискриминации).

14 сентября подобное заявление от родителей и детей из публичных школ Латвии ЕСПЧ отклонил — нарушений прав человека в том случае не выявили. Государству удалось доказать необходимость и оправданность языковой реформы. Напоминаем, тогда речь шла о прошлом ее воплощении от Карлиса Шадурскиса — почти полного перевода средней школы и частичного сохранения обучения на родном в основной школе и детсадах. А с этого года вступил в силу вариант Муйжниеце — полного перевода всех школ и садов за три года.

До 24 февраля 2022 года один из авторов иска по частным школам докторант права RSU Тенгиз Джибути не сомневался в победе: "У нас были все аргументы в пользу того, чтобы частные школы не трогали. После этой роковой даты шансов стало заметно меньше — отмена русской культуры, языка и прочие последствия агрессии России вполне могли отразиться и на аргументах в суде".

Останавливаться в борьбе родители не намерены — новый ускоренный вариант перевода будет разбираться в Конституционном суде.

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