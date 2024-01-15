В Латвии женщины в среднем живут до 75 лет, а мужчины — до 64. Надо ли требовать госязык до 75 лет? И выдворять за незнание? Несет ли каждый гражданин РФ индивидуальную юридическую ответственность за действия своей страны? Как освободиться от теста по здоровью, если врачи недоступны? Завершился третий день слушаний в Конституционном суде о принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции. Портал Delfi рассказывает о ходе резонансного процесса.

В третий день выступали правозащитники. Их мнения о поправках были очень разными. Да, Латвия имеет права укреплять свою безопасность в отношении агрессивного соседа и его граждан. Но достигают ли этой цели поправки?

Напоминаем, что поправки к Закону об иммиграции аннулировали автоматические постоянные ВНЖ 25 316 бывшим (не)гражданам Латвии, которые приняли гражданство России после 2003 года. Чтобы получить право на проживание в Латвии, им надо подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, в том числе сертификат о владении госязыком А2, не старее 2001 года. (Подробности - здесь.) А вот принявшим гражданство РФ и получившим ПМЖ Латвии до 2003 года по прежнему закону (среди них около 1300 не-граждан Латвии и около 3,5 тысяч граждан СССР), не надо ничего подавать и сдавать. Почему? Ответ туманный. Подробности — здесь.

Конституционный суд рассматривает иски от граждан России, бывших неграждан Латвии о соответствии поправок Конституции Латвии и Декларации прав человека. Интересы 29 заявителей представляют юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Оглашение приговора — в середине февраля.

В первых два дня позицию изложили представители заявителей, Сейма, МВД, Минюста, Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. В третий день Конституционный суд выслушал и опросил юридического консультанта бюро омбудсмена и представителей Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society.

Рассказываем о самом интересном за третий день.

Бюро омбудсмена:

…базовым латышским должны владеть все иностранцы в Латвии



После принятия поправок в сентябре-2022 Бюро омбудсмена получило около 20 жалоб на возможные нарушения закона и трудности с его выполнением. В том числе был звонок от онкобольного человека, который не мог готовиться к экзамену. Об этом суду рассказала юридический консультант отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена Санта Тиваненкова.

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