В понедельник, 18 марта, вечером Комитет по петициям Европарламента рассмотрел вопрос о положении российских граждан в Латвии. Вопреки протестам некоторых депутатов, в том числе латвийских, Комитет проголосовал за то, чтобы оставить петицию открытой. Это позволит европейским органам власти внимательно следить за тем, что латвийские власти будут предпринимать в отношении постоянно проживающих в стране российских граждан, и иметь возможность при необходимости вмешаться в ситуацию.



От Риги до Берлина

"Латвийский вопрос" значился в конце повестки заседания. Депутаты спешили: у переводчиков, которые обеспечивают синхронный перевод всех выступающих, заканчивался рабочий день, а народные избранники не хотели отказываться от возможности говорить на родном языке.

Латвийский кейс состоял из четырех петиций. Три коллективные — их представляли члены партии "Согласие" и общественница из Даугавпилса Ольга Петкевич, и одна индивидуальная — от Надежды Самороковой, проживающей в Германии гражданки Латвии (о ее петиции Delfi писал подробно здесь).

Первыми слово получили петиционеры. Надежда Саморокова, чьи родители как граждане РФ были вынуждены пройти языковую проверку, объяснила, что большинство живущих в Латвии оформляли российское гражданство по социальным причинам, а именно для получения пенсии, а несдача языкового экзамена сейчас влечет за собой утрату многих прав и возможностей. "Это нечестно использовать войну в другой стране для дискриминации своих жителей", — указала Саморокова.

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