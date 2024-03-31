Необходимость сменить семейного врача может возникнуть у каждого из нас, иногда и несколько раз. LVportāls рассказывает, какие условия для этого предусмотрены законодательством, а также в каком случае врач не имеет права не принять человека в число своих пациентов.
Убедиться, что услуга оплачивается государством
Как и другие медицинские услуги, услуги семейного врача могут оплачиваться государством или быть платными.
Оплачиваемые государством услуги семейного врача оказывают врачебные практики, заключившие договор с Национальной службой здравоохранения (NVD) на оказание таких услуг. В таком случае пациент платит только пациентский взнос или вообще не платит за визит, если относится к категориям, освобожденным от пациентского взноса.
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