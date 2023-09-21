В сентябре закончился срок, данный гражданам России с постоянным ВНЖ Латвии, чтобы подать документы на новый статус постоянного жителя ЕС и попытаться сдать языковой экзамен. Около 3600 человек ничего не сделали — они получат предписание покинуть Латвию. Можно ли еще что-то исправить? Сдать экзамен или оправдать несдачу? Получить временный или постоянный ВНЖ? Оспорить выдворение? Дождаться решения Конституционного или Европейского судов? Рассказываем подробно.

14 сентября Сейм Латвии принял уже третью серию поправок к Закону об иммиграции. Эта редакция открыла новые возможности для живущих в Латвии граждан России (бывших (не)граждан Латвии), которые до 1 сентября подавали документы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и/или сдавали (но не обязательно сдали) языковой экзамен. А также для тех, кто тест успешно сдал, но не подходил под статус постоянного жителя ЕС по другим параметрам — не имел достаточный доход или пенсию, отсутствовал в стране дольше положенного.

Те около 3600 человек, которые даже не пытались подать документы и сдать экзамены, по этим поправкам не получили никаких послаблений. И все же даже для них открылось окно возможностей, как исправить ситуацию.

Рассказываем, какие есть варианты у разных категорий живущих в Латвии граждан России, бывших (не)граждан Латвии.

Если экзамен по госязыку сдали неудачно и записались на пересдачу

Если для статуса постоянного жителя ЕС не хватало дохода или срока пребывания в Латвии

Если подавать документы в PMLP и\или сдавать латышский язык даже не пытался

Если получил уведомление о необходимости выехать в ближайших 90 дней

​ Могут ли отменить поправки и когда?

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