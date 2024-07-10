Поехать отдыхать и подняться на гору — для многих это идеальный отпуск или хотя бы выходные. Но так, чтобы это было не слишком сложно и не слишком долго. Идеально, если место не будет забито другими туристами. И самое главное — виды должны быть красивыми!

Одно из самых популярных направлений — это, конечно, польские Татры. Мы уже достаточно писали о них, поэтому в этот раз не стали включать их в список. Если вы еще не были там, рекомендуем вам взглянуть на эту статью, в которой рассказывается о том, чем заняться "на верхотуре" Польши тем, кто не является опытным альпинистом. А вот что стоит посмотреть по дороге, если вы хотите, чтобы вся поездка, а не только пункт назначения, стала незабываемой.

Вот еще несколько относительно простых гор, на которые можно подняться, даже если вы планируете поездку без особых затрат. Основными критериями являются то, что до них относительно легко добраться на машине, не нужно использовать паром, или дешево долететь и доехать на общественном транспорте.

Fоtо: Natālija Hlapkovska/DELFI

Судеты в Польше

К счастью, Татры – не единственные польские горы, до которых легко и не дорого доехать. Судеты расположены на территории Польши, Чехии и Германии и для нас проще всего достижимы с польской стороны. Отправной точкой походов в этот массив проще всего выбрать Вроцлав, как самый ближайший крупный польский город (и как сделали в свое время мы), или Еленя-Гуру, из которой до гор на машине можно добраться за полчаса.

Fоtо: Natālija Hlapkovska/DELFI

Сами Судеты делятся на несколько частей и только от вас зависит, в какую часть гор вы захотите отправиться. Мы поднимались на Снежку – самую высокую точку Судет, которая находится аккурат на границе между Польшей и Чехией. Со стороны Чехии на Снежку можно подняться на фуникулере, со стороны же Польши такой экспресс-доставки не предусмотрено. Есть вариант попроще и вариант посложнее. Вариант попроще заключается в том, чтобы доехать на фуникулере (или на двух фуникулерах, зависит от того, где вы оставили машину) от курорта Карпач до вершины Копа и оставшиеся 300 метров высоты подняться на Снежку ногами. Это займет примерно 1,5-2 часа. И второй вариант: подниматься на Снежку не используя подъемник в принципе – рядом со вторым фуникулером начинается тропа наверх, по которой и можно пойти. Самый нижний фуникулер стоил в прошлом году 25 злотых (6 евро), второй, который и отвезет вас до Копы – 70 злотых (16 евро). Детям, конечно, дешевле.

Fоtо: Natālija Hlapkovska/DELFI

Несмотря на то, что Снежка по меркам гор не очень высокая вершина – всего 1600 метров, подниматься на нее может быть довольно изнурительно. Если у вас пока нет большого опыта горных походов, то в Судетах можно подняться и на множество других вершин – пониже и попроще. Виды перед вами откроются не менее привлекательные, а устанете вы меньше. Так, например, нашей второй вершиной в Судетах стала Велька-Сова – высшая точка Совиных гор. Ее высота составляет чуть больше тысячи метров, и еще на пару десятков метров вы поднимитесь, если захотите забраться на смотровую вышку на вершине горы.

Fоtо: Natālija Hlapkovska/DELFI

Людей на Сове меньше, чем на Снежке, а черники, наоборот – больше. Не буду скрывать, за собиранием ягод на обратном пути вниз, к машине, мы провели не меньше часа. И собирали бы и дольше, если бы сообразили взять с собой какую-нибудь тару.

Поднимавшиеся на Вельку-Сову вместе с нами поляки ставили на вершине горы специальную печать с совой в какие-то хайкинговые книжечки. Но, поскольку у нас такой книжечки не было, мы поставили ее на единственную оказавшуюся под рукой бумажку – чеке за парковку. Парковка, кстати, стоила 25 злотых (6 евро).

Fоtо: Natālija Hlapkovska/DELFI

Столовые горы в Польше

Технически, Столовые горы все еще часть Судетов, но они настолько сильно отличаются и от Снежки, и от Совиных гор, что про них имеет смысл написать отдельно. Для того, чтобы попасть в национальный парк "Столовые горы", вам опять придется ехать к границе Польши и Чехии, но только если для Снежки из Вроцлава нужно отправляться на запад, то для того, чтобы попасть в Столовые горы, нужно держать путь на юг.

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