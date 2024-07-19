В ночь со среды, 17 июля, на четверг, 18 июля, в Милуоки (штат Висконсин) прошел третий день Конвенции (съезда) республиканской партии. Судя по заявленным спикерам, он должен был быть посвящен международной политике. Но вместо этого республиканцы почти пять часов поносили Байдена и превозносили Трампа.

Третья часть съезда по выдвижению республиканского кандидата в президенты должна была быть посвящена международной повестке, а не внутриполитической. Среди выступающих были в основном те немногие бывшие чиновники первой администрации Дональда Трампа, которые все еще остались на его стороне. При этом большая часть его бывших советников и чиновников выступают против его избрания. Однако разговор получился совсем о другом.

Лучший друг рабочих - Трамп

Ничего нового о международной политике выступавшие на третий день конвенции не сказали. Вместо этого они принялись ругать демократов вообще и Байдена в частности, обвиняя их во всем, что их их собственная партия натворила за последние 40 лет.

Выступления были настолько наполнены враньем, что даже консервативная газета Washington Post посвятила их разоблачению специальную статью. Так, Питер Наварро заявил, что имел право не давать показаний в Конгрессе. Невеста Трампа-младшего - что экономика при Трампе росла. Но больше всех отличились конгрессмен Майкл Вальц и Джеймс Вэнс.

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