Служба госдоходов (СГД, VID) проверяет финансовое состояние мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша как физического лица, сообщила генеральный директор налогового ведомства Байба Шмите-Роке в программе "Актуальная интервенция 1:1" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

Уже ранее сообщал портал Delfi, VID не выявил нарушений в декларациях мэра Даугавпилса как публичного должностного лица за 2021 и 2022 годы.

Шмите-Роке подчеркнула, что декларации Элксниньша как за 2021 год, так и за 2022 год были проверены, но следует помнить, что в декларациях должностного лица не оценивается соответствие образа жизни и доходов.

"Есть и другие виды проверок физических лиц, уже не в качестве государственного служащего, а в качестве жителя страны, поэтому в данном случае я не могу вдаваться в подробности, поскольку речь идет о проверке отдельного лица", - сказала она.

"Эта проверка продолжается, и она все еще продолжается, и обычно в таких случаях проверяется не только человек, но и члены его семьи", - подчеркнула Шмите-Роке.

В качестве примера она рассказала, что в прошлом году около 600 человек были оценены таким образом, как их образ жизни не соответствовал доходам. А еще более 800 человек были оценены как имеющие оборот по банковскому счету, который как минимум на 20 000 евро превышал их законный доход.

VID работает с такими лицами, и это не только политики или государственные служащие, но и обычные жители страны, отметила глава налогового ведомства.

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