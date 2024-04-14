Треть или 230 тысяч легковых автомобилей в Латвии не проходят техосмотр в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с первого раза. Много это или мало? Связано ли это с тем, что автопарк Латвии отнюдь не новый?

Средний его возраст уже несколько лет составляет 14 лет. Что об этом думают эксперты и представители автосервисов, выясняла программа 360TV ZIŅneši.

Неотрегулированные фары, ржавчина, повреждения подвески и тормозной системы – вот основные причины, по которым автомобили не проходят техосмотр. Рекорд - четырнадцать дефектов в выданном CSDD "больничном листе", рассказал руководитель одного из автосервисов Мартиньш Логинс.

По его словам, тот факт, что треть машин не проходят техосмотр с первого раза, ни о чем хорошем не свидетельствует.

Он советует вовремя обращаться в ремонтную мастерскую и уделять больше внимания звукам или шумам, издаваемым автомобилем. Ежегодно технический осмотр проходят в среднем 890 000 легковых автомобилей. 40% из них сначала едут в сервис. Водители часто используют техосмотр как возможность проверить техническое состояние своего автомобиля.

10% автомобилей не проходят технический осмотр и со второго раза. Если посмотреть на европейский автопарк, то средний возраст автомобилей там тоже не юный – более 10 лет, но это не значит, что такие машины небезопасны. Каждое транспортное средство очень индивидуально, и его техническое состояние зависит от частоты использования, стиля вождения и того, как водитель ухаживает за своим автомобилем.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram