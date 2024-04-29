Ремонт улицы Гертрудес в Риге затянулся почти на четыре года. Несколько лет подряд рижане вместо того, чтобы любоваться и использовать по назначению городские элементы — мусорные контейнеры, велодержатели, цветочные горшки, — любовались на горы булыжников под пленкой. И хотя Рига надеялась найти новых строителей, которые завершат неудачу предыдущих, третий по счету тендер завершился провалом. Сейчас муниципалитет хочет объявить четвертый тендер. Горожане задаются вопросом: когда, наконец, завершится ремонт улицы Гертрудес?

Путь к ремонту улицы Гертрудес был долгим. Летом 2020 года на улице в течение короткого периода времени провалились под брусчатку несколько автомобилей (см. фото ниже). Уже в конце года начались работы по проекту благоустройства улицы. Тогда предполагалось, что ремонт завершат в течение года. Вначале планировалось обновить инженерные коммуникации, затем восстановить покрытие, а после — благоустроить улицу. Но, что-то пошло не так.

Не помогло и то, что на этой самой улице жил мэр Риги тех времен - Мартиньш Стакис. На все вопросы он только красиво, но беспомощно разводил руками.

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