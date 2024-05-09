Экс-генсекретарь партии "Единство" Артис Кампарс подал в суд на главу технологической компании SOAAR Ренарса Каджулиса по обвинению в клевете, сообщает LETA.

Ранее в программе Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" Ренарс Каджулис рассказал, что на выборах 2014 года генсекретарь "Единства" Артис Кампарс убеждал его фальсифицировать результаты выборов в 12-й Сейм с целью обеспечить прохождение в депутаты тогдашнего председателя партии Солвиты Аболтини.

Никаких подтверждений подобного разговора Каджулис не привел. По словам главы SOOAR, он обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но реакции не последовало.

Бывший политик выразил недоумение, почему подобные обвинения появились только спустя десять лет после якобы имевшего место разговора. Это "абсурдное и вопиюще лживое заявление", считает Кампарс.

Кампарс отметил, что встречался с Каджулисом всего пару раз, у него практически не было никакого контакта с этим человеком. Кампарс также не помнит, чтобы он звонил Каджулису в ночь парламентских выборов.

Комментируя утверждение Каджулиса о том, что после его отказа вмешаться в подсчет голосов Кампарс фактически угрожал ему, что "тогда может быть всякое", он заявил, что это полный абсурд и он никогда не разговаривал с главой SOOAR на подобные темы.

Экс-генсек "Единства" отказался более подробно комментировать поданный в суд против главы SOAAR иск, чтобы, по его словам, "не создавать дополнительной публичности ложной информации и ее распространителю".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !