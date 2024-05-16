Национальное объединение рискует на год лишиться государственного финансирования и вернуть государству 210 000 евро, потраченных на предвыборную агитацию, сообщает журнал Ir.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) установило, что в 2022 году Нацобъединение превысило лимит бюджетных расходов на политическую агитацию на 210 673 евро. Готовится решение о возврате этой суммы государству.

За это нарушение партия также рискует лишиться государственного финансирования на год. Это составит 752 000 евро, которые партия имеет право получать из государственной казны ежегодно после выборов в 14-й Сейм.

Руководитель отдела KNAB Амилия Райтума сообщила журналу, что бюро решит этот вопрос до июля, когда должно состояться очередное перечисление государственного финансирования партиям.

Национальное объединение с выводами KNAB не согласно. Как отметил председатель партии Райвис Дзинтарс, Нацобъединение не превышало "потолок", а доказать свою правоту намерено в судебном порядке, вдобавок, лишение госфинансирования никак не отразится на работе партии.



Руководитель аналитического центра Providus Ивета Кажока отметила в разговоре с журналом, что прекращение финансирования крупной партии, такой как Национальное объединение, не является катастрофой, потому что в следующем году они все равно сможете победить. Более того, государственное финансирование, выделяемое партиям, является "грандиозным". Например, Нацобъединение получит в общей сложности три миллиона евро за четыре года работы парламента.

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