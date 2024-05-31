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30-35% семейных врачей в Латвии находятся на пенсии, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Это означает, что в ближайшие годы ожидается очень серьезное сокращение числа семейных врачей.

"У нас есть молодые врачи, но им нужна мотивация и поддержка. Мы планируем открывать новые практики, чтобы дать мотивацию для работы и в сельской местности. Поддержка будет оказываться как деньгами, так и в форме менторской программы", - сказал Абу Мери.

Что касается предстоящих изменений в больничной сети, то, по словам Абу Мери, ни одна больница не будет закрыта, но в некоторых больницах больше не будет специалистов, которые проводят консультации несколько раз в месяц.

"Следует ожидать только улучшения качества", - сказал министр.

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