Глава компании "SOAAR" Ренарс Каджулис планирует обжаловать в прокуратуре решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не возбуждать уголовный процесс в связи с его обвинениями в адрес правящей партии "Единства". Предприниматель утверждал, что партия незаконно использовала систему подсчета голосов на выборах, созданную технологическим предприятием "SOAAR".

Каджулис заявил агентству LETA, что его действия были, среди прочего, тестом, "чтобы выяснить, как работает KNAB", то есть служит ли это учреждение закону и обществу или "работает в интересах узкого круга лиц"

По словам Каджулиса, свидетелями получения услуг "Единством" от "SOAAR" были сотни людей. Однако ни в одном из отчетов партии не отражено получение этих услуг, а KNAB не обнаружил никаких нарушений в этой ситуации. "На мой взгляд, это буквально кричит о том, что только что были нарушены все возможные границы - KNAB стал инструментом небольшой группы лиц, реализующих свои интересы за счет общества", - сказал предприниматель.

Каджулис отметил, что в иных ситуациях - например, при подозрении об обороте в партии денег сомнительного происхождения и наличии зарплат в конвертах - уголовные процессы инициируются, проводятся обыски и проверки. Предприниматель не скрывает возмущений ситуацией с "SOAAR". "В этой ситуации, по заявлениям более десяти человек о возможных нарушениях закона в течение нескольких лет в партии, возглавляющей страну, Кабинет министров и Министерство финансов, KNAB ничего не находит и нее констатирует, но, как говорится, "заметает под ковер" с формальными отговорками", - говорит Каджулис.

Предприниматель обязательно обжалует решение KNAB, чтобы выяснить, по его словам, "в каких интересах работает прокуратура, то есть служит ли она закону и обществу".

В чем обвиняет Каджулис партию "Единство"?

В апреле этого года программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что партия "Единство" в течение восьми лет - еще с 2011 года - якобы бесплатно пользовалась услугами SOAAR на своих мероприятиях. Например, фирма обеспечивала подсчет голосов на всевозможных выборах на партийных конгрессах. Каджулис утверждает, что "SOAAR" восемь лет предоставляла партии услуги бесплатно, а в 2020 году взбунтовалась, потребовав деньги за весь период. С этого момента у фирмы, по версии Каджулиса, начались проблемы с правоохранительными органами.

7 ноября 2022 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о злонамеренном злоупотреблении служебным положением, вызвавшим тяжкие последствия, а также о поддержке преступных деяний и подделке документов. В рамках этого дела KNAB начал уголовное преследование бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Кристине Берзини. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве в крупных размерах, подделке служебных документов. По данным агентства LETA, обвинения предъявлены и Ренарсу Каджулису: IT-компания SOAAR, совладельцем которой он является, в последние годы выигрывало в конкурсах ЦИК и других госучреждений.

На сайте Бюро по надзору за закупками есть информация о том, что в июне 2021 года SOAAR заключила договор с ЦИК на сумму в 275 370 евро на право реализации изменений системы руководства выборами, технического сопровождения голосования и подсчета голосов и поддержки пользователей.

Параллельно бывший глава партбюро "Единства" Нормундс Орлеанс сообщил масс-медиа, что партия платила своим сотрудникам "зарплаты в конвертах". Орлеанс утверждал, что "Единство" якобы вынуждало предпринимателей оказывать партии бесплатные услуги. Одна из таких компаний, SOAAR, параллельно получала госзаказы.

По итогам проверки KNAB 12 июля этого года приняло решение об отказе в возбуждении уголовного процесса. Такое решение было принято потому, что KNAB не нашел признаков уголовных преступлений в деятельности представителей партии.

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