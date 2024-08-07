Министерство внутренних дел предлагает освободить от уголовной ответственности за употребление наркотиков лиц, которые лечатся или начали лечение от зависимости, в том числе и взрослых. Об этом заявил после совместного заседания Совета по контролю за наркотиками и координации ограничения наркомании и Совета по сотрудничеству по делам детей министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").
Глава МВД считает, "больных людей не наказывают, а лечат, и это основа основ".
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