Fоtо: LETA

Министерство внутренних дел предлагает освободить от уголовной ответственности за употребление наркотиков лиц, которые лечатся или начали лечение от зависимости, в том числе и взрослых. Об этом заявил после совместного заседания Совета по контролю за наркотиками и координации ограничения наркомании и Совета по сотрудничеству по делам детей министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Глава МВД считает, "больных людей не наказывают, а лечат, и это основа основ".

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