Министерство внутренних дел предлагает освободить от уголовной ответственности за употребление наркотиков лиц, которые лечатся или начали лечение от зависимости, в том числе и взрослых. Об этом заявил после совместного заседания Совета по контролю за наркотиками и координации ограничения наркомании и Совета по сотрудничеству по делам детей министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").