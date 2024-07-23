Премьер-министр Эвика Силиня, представляющая партию "Новое Единство", продолжает настаивать на необходимости декриминализировать употребление наркотиков молодежью, поскольку из-за страха перед грозящим наказанием наркозависимые не обращаются к медикам. Правительственный Союз "зеленых" и крестьян уже объявил, что не поддерживает такое предложение в опасениях, что освобождение от уголовной ответственности за употребление наркотиков приведет к формированию большей наркозависимости у молодых людей и росту прибыли у наркоторговцев.
Речь идет о том, чтобы не подвергать молодежь уголовному наказанию за употребление наркотиков. Причина - молодые люди, попавшие в наркозависимость, боятся обращаться к врачам, опасаясь, что последуют наказания. Итог - повышается риск смертности среди наркозависимых молодых людей. В масс-медиа, например, сама тема наркомании среди молодежи приобретает все более громкое звучание: упоминается, например, о так называемых "детях Ориго": неблагополучных подростках, которые собираются в районе Центрального вокзала, втягиваются в противоправную деятельность, а также попадают в больницы при передозировке наркотиками.
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