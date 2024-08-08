В четверг, 8 августа, на заседание Комиссии Сейма, расследующей обстоятельства подготовки и реализации проекта Rail Baltica, были приглашены бывший председатель правления RB Rail Агнис Дрикснса и главный технический эксперт Eiropas Dzelzceļa līnijas Янис Эйдукc. В течение четырех часов депутаты комиссии задавали вопросы по нескольким документам, относящимся к строительству Rail Baltica, сообщает портал rus.lsm.lv.

Внимание депутатов привлекли такие документы как договор акционеров RB Rail, ратифицированная и поддержанная всеми министерствами сообщений стран Балтии контрактинг-схема и ратификация Сеймом договора о строительстве Rail Baltica 2017 года.

"Решение Сейма основано, на исследовательском документе 2011 года, в котором было указано, что трасса пройдет довольно прямо. Основная трасса с остановкой на Рижском железнодорожном вокзале в очень простом решении — без региональных станций, без Рижской петли, с затратами в 1,2 миллиарда евро. Это то, что Сейм ратифицировал.

Несмотря на это, возникла ситуация, когда параллельно в Кабинет министров пришел документ и утвержден указ на 1.96 миллиардов. То есть эти 1,96 миллиардов — Рижская петля, которая появилась. В Сейме нет, таких документов, где бы было видно, что Сейм делегировал это правительству", — сказал глава парламентской следственной комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

Как выяснили сегодня депутаты, различные предложения по изменению в строительстве Rail Baltica поступали от министров, советников, предпринимателей, проектировщиков. И это не оценивалось в плане затрат на их реализацию.

"Так что эти изменения-изменения-изменения привели к тому, что мы заказали "мерседес" с очень многими опциями. И не оценили, можем ли мы позволить себе такой "мерседес" купить и эксплуатировать. В распоряжении [подготовленном] для Кабинета министров нет раздела о том, что это будет означать для бюджета, о влиянии на бюджет", — утверждает А. Кулбергс.

Следственная комиссия обратится в прокуратуру, чтобы она оценила ситуацию.

"Я думаю, что виновные четко видны на документах. Кто-то готовил эти документы, кто-то принес. Кто-то их в Кабинете министров утвердил, а значит, кто-то ввел в заблуждение Сейм. Прокуратуре надо оценить, как правительство могло решить — без делегирования со стороны Сейма — о введении Рижской петли в проект. Ещё один существенный факт: нет никого кто оценивал значение изменений в проекте", — отметил А. Кулбергс.

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