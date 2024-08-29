Бывший премьер-министр Латвии и экс-министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сложил мандат депутата Сейма. Об этом агентству LETA сообщил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

Работу в Сейме Кариньш прекращает сегодня, в четверг, 29 августа. Сообщается, что бывший премьер намерен уйти в сферу частного бизнеса - то есть, покинуть политику.

"От имени "Нового Единства" я хотел бы выразить благодарность за неустанную работу на благо нашей страны в эти годы. Кришьянис Кариньш является частью нашей команды, и я знаю, что он не откажет нам в своих советах и ​​поддержке в будущем", ", подчеркнул Юревицс.

Юревицс заявил, что на данный момент неясно, кто заменит Кариньша в Сейме, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В то же время, по информации Центральной избирательной комиссии, место Кариньша в Сейме должно по ротации перейти недавно избранной главе думы Кекавского края Виктории Байре, сообщило агентство LETA.

В случае если Байре откажется от мандата, следующим, кому он полагается, будет Виестурс Зариньш.

Напомним, что Кариньш вернулся в Сейм весной этого года после отставки с поста министра иностранных дел. Отставка стала результатом громкого скандала: выяснилось, что, будучи премьер-министром, Кариньш неоднократно прибегал к использованию частных специальных авиарейсов во время командировок, что обошлось госбюджету Латвии и европейскому бюджету в сотни тысяч евро.

Позже Кариньш лишился и должности председателя правления политического объединения "Нового Единства" - его заменила на этой должности действующий премьер Эвика Силиня.

Кришьянис Кариньш возглавлял подряд два правительства - с января 2019 года по сентябрь 2023 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !