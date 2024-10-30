В плане государственного бюджета на следующий год возможны лишь незначительные изменения, заявил в интервью Латвийскому радио председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").

Он отметил, что в процессе рассмотрения бюджета предложения независимых учреждений уже заслушаны до первого чтения, а последующий процесс будет проходить в тесном сотрудничестве с правительством.

"Мы попросим установить крайний срок подачи предложений до конца недели, затем правительство рассмотрит предложения, а комиссия - предложения и заключения правительства", - обрисовал Рейрс дальнейший процесс рассмотрения бюджета.

Депутат подчеркнул, что правительство и Сейм - это коалиция, поэтому работа правительства и Сейма тесно скоординирована, но у оппозиции есть своя роль - критиковать и находить недостатки.

На вопрос о том, имеет ли смысл оппозиции пытаться подавать какие-либо собственные предложения, зная, что они обычно не поддерживаются, политик ответил, что всегда необходимо учитывать не только расходную, но и доходную часть. Он признал, что предлагаемые оппозицией цели расходов иногда хороши, но зачастую их можно достичь, только отняв деньги у чего-то другого, очень важного и приоритетного.

Как уже ранее писал портал Delfi, госбюджет Латвии на 2025 год сформирован на основе оптимистичных летних прогнозов роста, которые к осени оказались менее реалистичными. В бюджет заложены расходы на налоговую реформу и оборону, частично покрываемые пенсионными накоплениями и повышением акцизов. Несмотря на опасения из-за вероятного роста дефицита, правительство убеждено, что стимулирование налоговой реформой поможет экономике. Оппозиция критикует бюджет за риск чрезмерного дефицита, указывая на отсутствие резервов и возможность пересмотра бюджета в будущем. Подробнее читайте - здесь.

Сегодня Сейм концептуально рассмотрит проект государственного бюджета на 2025 год и сопровождающие законопроекты.

Ожидается, что Сейм рассмотрит бюджет во втором и окончательном чтении 4 декабря.

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