Во время телефонного разговора новоизбранный президент США Дональд Трамп интересовался мнением Латвии о ситуации в регионе, включая контекст Украины, сообщил президент страны Эдгар Ринкевич на традиционной еженедельной пресс-конференции в среду, 20 ноября, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Президент еще раз подчеркнул, что это был хороший, замечательный и искренний разговор, в ходе которого Ринкевич поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами, сотрудничество в области обороны и экономики, особенно в энергетике.

Также обсуждались вопросы, связанные с НАТО, включая расходы на оборону и лидерство США. Ринкевичс отметил, что лидерство США является критически важным в сложившейся ситуации. Президент Латвии сообщил, что стороны договорились о том, что НАТО, а также двусторонние отношения между США и Латвией останутся крепкими, а Латвия готова продолжать хорошие отношения с США, которые существуют на данный момент.

На просьбу прокомментировать позицию Трампа по ряду вопросов, в том числе связанных с Украиной, президент Латвии отметил, что все, что он хотел сказать об этом телефонном разговоре, уже было сказано, и детали разговора раскрывать он не будет. Ринкевич подчеркнул, что новоизбранный президент США проявил интерес к мнению Латвии о ситуации в регионе, включая украинский контекст, однако более важно то, какие решения примет новая администрация США.

Также президент Латвии акцентировал, что это начало сотрудничества и это не изолированный элемент во взаимоотношениях между государствами. Он также упомянул, что у латвийских должностных лиц был опыт работы с Трампом в ходе его первого президентского срока, который будет использован при сотрудничестве с новой администрацией США. Ринкевич отметил, что Латвия имеет хорошие отношения с обеими политическими партиями США. Он Президент также подчеркнул, что в январе следующего года к работе приступят не только Трамп, но и обе палаты Конгресса США.

Президент государства сообщил, что на следующей неделе, в понедельник, 25 ноября, состоится встреча так называемой "Большой пятерки" по иностранным делам, в которой примут участие высшие должностные лица страны. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы координации работы исполнительной власти, законодательных учреждений, Министерства иностранных дел и института Президента государства в укреплении безопасности, поддержке Украины и стратегии для взаимодействия с правительством и законодателями США на всех уровнях.

Президент Латвии сообщил, что разговор с Трампом продолжался десять минут. По словам Ринкевича, обычно такие

разговоры начинаются с поздравлений по поводу избрания на пост президента. Первоначально разговор с Трампом был назначен на 18 ноября, когда Латвия празднует День независимости, и президент страны является участником посвященных этой дате мероприятий. Поэтому беседу пришлось перенести на 19 ноября. Трамп воспользовался этой возможностью, чтобы передать поздравления латвийскому народу с праздником.

На вопрос, были ли приняты какие-либо конкретные решения во время разговора, Ринкевич сказал, что президента США подробно интересовали мнение региона, Латвии и президента Латвии по упомянутым вопросам. Ринкевич также подчеркнул, что никаких решений принять пока невозможно по простой причине — Трамп вступит в должность президента США 20 января, а сейчас обязанности президента США по-прежнему исполняет Джо Байден. Однако в части выслушивания мнений вопросы, сформулированные Трампом, были точными и детализированными.

Как уже сообщалось, 6 ноября в США прошли президентские выборы, на пост хозяина Белого дома претендовали кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, и бывший президент США Трамп. Трамп будет приведен к присяге 20 января.

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